Не вечность же ждать: МВД предложило сократить срок выдачи загранпаспорта

Как стало известно журналистам, МВД предложило сократить срок выдачи загранпаспортов на один месяц. Данное решение будет распространяться на всех, кто делает это по месту пребывания.

На данный момент времени максимальный срок оформления загранпаспорта по месту пребывания составляет четыре месяца, в то время как по месту регистрации не превышает одного месяца. В пояснительной записке к документу отмечается, что реализация инициативы не потребует увеличения численности структурных подразделений МВД и их дополнительного финансирования.

Также стоит отметить тот факт, что жители Магнитогорска могут оформить загранпаспорт по новым технологиям. В новом пункте пакет документов обирается на основе уникального комплекса регистрации данных. В МФЦ оборудовали специальный кабинет, где можно подать документы на загранпаспорт нового поколения. Под этим подразумевается такой документ, который содержит в себе электронный носитель, содержащий в себе данные конкретного человека. До этого момента документы можно было подать только тремя способами.

В МВД по Крыму состоялся прием граждан руководством ведомства. В мероприятии принял участие Министр внутренних дел по региону. На прием записались более 30 человек из различных городов и районов полуострова. Граждане стремились решить вопросы, которые касаются споров в отношении жилищного и прочего имущества, а также разрешения конфликтов бытового уровня.