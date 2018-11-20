Глава Карелии помирился с Анной Власовой и пообещал открыть детский сад в посёлке Суоёки

Сегодня, 22:14 \\ Общество

Глава Карелии Артур Парфенчиков отменил все встречи в Москве и отправился в Карелию, чтобы лично встретиться с жительницей посёлка Суоёки Анной Власовой и обсудить ситуацию с детскими садами.

О своей поездке Парфенчиков рассказал на странице в соцсети. Глава региона также заявил, что в посёлке всё-таки откроют семейный детский сад. Такое решение было принято в результате совместной встречи губернатора с жителями посёлка. В группу будет входить пять детей. Для этих целей выкупят частный дом, а Анна Власова станет помощником воспитателя. Ожидается, что семейный детский сад появится не позднее марта 2019 года. Парфенчиков добавил, что в будущем подобная практика будет использована в других маленьких населённых пунктах.

Ранее Анна Власова опубликовала переписку с губернатором, в которой на просьбу женщины открыть детский сад, глава не только ответил отказом, но и посоветовал договариваться с бабушками или нянями, также он отметил, что у него помощи просить бесполезно. Власова рассказала, что после этого Парфенчиков стёр переписку и удалил женщину из друзей. Позже глава Карелии извинился за свой эмоциональный поступок и отметил, что Власову из друзей никто не удалял.

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Автор - Елена Андреева
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