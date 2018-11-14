Более 50 тысяч жителей Саратова лишились отопления в квартирах

Сегодня, 21:51 \\ Общество

В Ленинском районе Саратова, в поселке Солнечный произошло повреждение тепломагистрали. На данный момент без тепла остаются около 70 многоэтажных домов. По данным областного МЧС, в неотапливаемых домах сейчас находятся около 54 тыс. человек.

Подачу тепла в квартиры приостановили сегодня, 21 ноября около 15:00 по московскому времени. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев призвал завершить все ремонтные работы с кратчайшие сроки. По его словам, меры должны принять все уровни власти. На месте произошедшей аварии губернатор приказал организовать штаб, который устранит все последствия авария на теплотрассе. Также он настоял на обязательно информировании жителей домой о том, как продвигается работа. Руководить штабом поручено члену правительства области Роману Бусаргину и главе города Михаилу Исаеву.

В мэрии города сообщают, что авария затронула даже подачу горячей воды в дома. В некоторых домах удалось перейти на резервную систему водоснабжения, однако, полностью ликвидировать последствия обещают только к утру следующего дня.

В Саратове на момент аварии значительно снизилась температура воздуха. На данный момент, в области -2 градуса.

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Автор - София Волкова
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