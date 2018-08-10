Больше 10 новых мостов планируют построить в Москве

Сегодня, 05:30 \\ Общество

Известный столичный архитектор Сергей Кузнецов поделился планами о постройке нескольких новых мостов через Москву-реку. Кузнецов рассказал немного подробностей во время фестиваля «Зодчество».

Архитектор отметил, что в Москве достаточно мест, где могли бы располагаться мосты. Например, в восточной части есть 12-километровый свободный отрезок, где хорошо смотрелся бы мост. Кузнецов озвучил, что планируется строительство 13 мостов, и он готов продвигать вперед также идею с пешеходными мостами.

По словам архитектора, уже создана концепция строительства моста на Кутузовском проспекте, одна его лично эта идея не вдохновляет. Также есть разработка моста через Северо-Западную хорду. А строительство моста в Мневниках уже начато.

Кузнецов ставит в приоритет комфортное движение пешеходов вдоль мостов. Он считает, что предпочтение необходимо отдавать не велосипедам, занимающим не так уже мало места, а здоровью и теме спорта. На мнение Кузнецова оказала влияние выросшая за последние годы мода на пробежки.

Новые мосты могут построить в области Якиманки и храма Христа Спасителя, а также неподалеку от «Красного октября». Однако Кузнецов недоволен темпами развития процесса. По его словам, уже готовы необходимые чертежи. Сергей надеется на скорейшее воплощение идей в жизнь.

Мост, который сейчас построен по направлению от храма Христа Спасителя, Кузнецову не по душе. Он назвал его депрессивным и пустым, с диким дизайном. Он надеется создать в том месте нечто новое, с душой и грамотным дизайном.

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Автор - София Волкова
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