"Яндекс.Такси" запретил водителям бизнес-класса провозить в машинах личные вещи

Сегодня, 20:56 \\ Общество

Сервис «Яндекс.Такси» ввёл новое правило, согласно которому водители автомобилей бизнес- и премиум-класса теперь не могут провозить в машине любые личные вещи, в частности ставить иконы и вешать чётки.

Компания приняла такое решение после многочисленных жалоб пассажиров на посторонние предметы в машине. Согласно рекомендациям сервиса, максимально комфортной поездку поможет сделать отсутствие еды, сигарет, игрушек, накладок на кресла, чехлов, покрывал и газет на ковриках. Отныне все свои личные вещи следует перевозить в бардачке. Также клиенты выступали за наличие питьевой воды, зарядки для мобильного устройства и плавную езду. Стоит отметить, что нововведения не распространяются на сотрудников экономкласса.

Запрет подтвердил один из водителей «Яндекс.Такси» в разговоре с пассажиром, а тот в свою очередь поделился историей на странице в соцсети Facebook. Кроме того, когда клиент спросил, почему водитель крестится, когда проезжает мимо храма, тот ответил, что даже, несмотря на то, что иконы в машине запретили, из него веру вытравить не получится.

Кроме того, компания внедрила систему «Яндекс.Авто» в собственную службу каршеринга. Система может распознавать водителей и сохранять их личные настройки. Ожидается, что технология появится и в службе такси.

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Автор - Елена Андреева
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