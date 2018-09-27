Такие же люди, как мы: на создание безбарьерной среды будет выделено более 20 млрд рублей

Сегодня, 19:00 \\ Общество

Стоит отметить, что на создание безбарьерной среды будет выделено свыше 20 миллиардов рублей. Данную информацию сообщил премьер-министр России.

Со следующего года инвалиды смогут получать содействие в трудоустройстве. Шесть лет назад началась активная законотворческая работа, направленная на облегчение жизни инвалидов, представители власти пересмотрели многие федеральные и региональные законы. Внесены изменения в перечень заболеваний, при которых инвалидность устанавливается бессрочно.

Медведев делает акцент на том, что инвалиды на государственной службе могли бы работать лучше многих чиновников. Было высказано мнение в отношении того, чтобы в органах госвласти имелись вакансии и для сотрудников с инвалидностью. Это может поспособствовать повышению доступности окружающей среды для инвалидов.

Также стоит отметить тот факт, что Медведев разрешил ввоз праворульных автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС. На Дальнем Востоке использование праворульных импортных автомобилей получило достаточно широкое распространение. Установка на ввозимые из Японии машины системы ГЛОНАСС привела к росту цен. Несмотря на то, что данная система ведет к сокращению аварий на дорогах, было решено сделать ее необязательной.

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Автор - Алевтина Сергеева
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