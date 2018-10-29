Одна из основателей "Новой газеты" Зоя Ерошок скончалась в Москве

Журналистка посвятила изданию около 25 лет своей жизни. Коллеги написали о её уходе на сайте СМИ.

Зоя Ерошок умерла в Москве на 65-м году жизни. Автор некролога Юрий Рост назвал покойную "звездой теплого света". Он отметил, что Зоя Ерошок стала одной из основателей "Новой газеты" и заслужила уважение аудитории. Не в последнюю очередь, благодаря состраданию, доброте и уважению к людям. Зоя Ерошок дважды удостоилась премии «Честь. Мужество. Мастерство» имени Артема Боровика - в 2001 и 2008 годах. До "Новой газеты" начала постигать профессию в "Комсомольской правде".

Её товарищ и коллега Евгений Бунимович назвал "Интерфаксу" причину смерти журналистки. По его информации, Зоя Ерошок скончалась после долгой борьбы с болезнью. Точный диагноз он сообщать не стал. Почетную сотрудницу "Новой газеты" похоронят 23 ноября на Троекуровском кладбище после церемонии в Большом зале прощания.