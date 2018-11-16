Сенатор увидела причину демографического кризиса в излишнем карьеризме россиянок

Член Совета Федерации Татьяна Кусайко заявила, что демографический кризис в России связан с нежеланием женщин реализовать свои физиологические возможности и стремлением добиться успешной карьеры.

В беседе с журналистами Татьяна Кусайко высказала своё мнение относительно сложившейся демографической ситуации в России. Она считает, что в настоящее время в стране наблюдается тенденция, когда женщина начинает выполнять «мужские функции», то есть работает вместо того, чтобы рожать детей. В связи с этим многие россиянки откладывают замужество и беременность до позднего возраста, когда добьются успехов на работе и обретут финансовую стабильность.

Кусайко подчеркнула, что правительство РФ принимает необходимые меры, чтобы дать россиянкам мотивацию к продолжению рода. По её мнению, уменьшение нации и населения страны не может являться целью общества. Так, например, в пресс-службе Фонда социального страхования сообщили, что в следующем году в России повысят выплаты по беременности и родам. Также меры по повышению рождаемости предлагают ввести в Минтруде. Ожидается, что они будут реализованы в течение двух лет.

Согласно данным Росстата, в 2018 году впервые за 9 месяцев в России наблюдается спад рождаемость – она снизилась на 62 тысячи человек, при этом происходит рост смертности на 6000 человек.