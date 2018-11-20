Шнуров высмеял предложение депутатов штрафовать безработных россиян

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихотворной форме прокомментировал предложение депутатов Госдумы РФ ввести налог для неработающих граждан страны.

В Instagram-аккаунте звезды появился ироничный стих, посвящённый недавней инициативе чиновников:

«В чудеса ещё есть вера!

Вот свидетельство о чуде!

Как козла мы и быка,

По закону враз принУдим,

Дать немного молока»

Ранее появилась информация, что депутаты Госдумы предложили обязать неработающих граждан РФ самостоятельно оплачивать страховые взносы в социальные фонды. Взносы за работающих граждан перечисляет их начальство, а безработные освобождены от этой необходимости. При этом они не ограничены в получении бесплатной медицинской помощи и социальной пенсии за счёт взносов работающего населения. Согласно новому предложению депутатов, те, кто не будет производить отчисления, будут наказываться штрафом. Пока что проект не получит рассмотрения. Как заявил глава Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, такие меры преждевременны, для этого требуется время.

До этого Шнуров с помощью стиха высмеял «постановочное» посещение аптеки президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, одно из своих творений музыкант посвятил Ольге Глацких.