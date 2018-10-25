Показ Dolce & Gabbana в Китае отменен из-за расизма и оскорблений в адрес страны

Модный дом Dolce & Gabbana готовился к показу своей коллекции в Шанхае сегодня, 21 ноября. Однако визит отменили в ведомстве по культурным вопросам Китая. Причиной стали высказывания основателя-модельера Стефано Габбаны и расистский видеоролик.

Днем ранее стало известно о новой рекламе Dolce & Gabbana. В ролике китайская девушка пытается совладать с итальянской едой при помощи китайских палочек, которые являются основным атрибутом приема пищи в Китае. У нее почти ничего не получается, а закадровый голос едко комментирует весь процесс.

Рекламу разместили на китайском ресурсе Weibo. Меньше, чем через сутки он был оттуда удален. Но это не спасло модный дом: ролик появился в Instagram-странице @diet_prada. Пользователей из Китая возмутил расистский посыл рекламы, появились многочисленные недовольные комментарии. Жители Китая почувствовали себя оскорбленными и восприняли сюжет видео как неуважение к своей культуре.

Сегодня стало известно о еще одном проступке со стороны Dolce & Gabbana. В Сеть просочилась личная переписка Стефано Габбаны с девушкой. Основатель бренда высказался о Китае как о «стране дерьма», а китайцев назвал «невежественной грязной вонючей мафией». Диалог завершился его словами о том, что он вовсе не боится выставления этой переписки на всеобщее обозрение.

Позже официальный аккаунт Dolce & Gabbana объявил о взломе страницы бренда и аккаунта Стефано. Модераторы страницы в Instagram принесли извинения за все оскорбление и выразили уважение по отношению к Китаю.