Китайскую школьницу признали самой высокой девочкой планеты

11-летняя китаянка Чжан Цзыюй на 20 сантиметров выше, чем самая высокая девочка по версии Книги Гиннеса.

В китайской провинции Шаньдун найдена школьница, рост которой составляет 208 сантиметров. 11-летняя Чжан Цзыюй учится в одной из местных школ в 6 классе. Официальный рекорд роста среди девочек ее возраста принадлежит 188-сантиметровой англичанке. На данный момент неизвестно, согласятся ли родители китаянки зафиксировать рекорд официально.

Чжан хорошо учится в школе. У нее много друзей и подруг, которые привыкли к такой разнице в росте. Ее одноклассники имеют средний рост примерно 135-140 сантиметров. Родители Чжан Цзыюй тоже не имеют выдающихся ростовых показателей. Девочка с ранних лет занимается баскетболом, как и ее мать, играющая за сборную Китая. Кроме спорта школьница посещает танцевальный кружок и музыкальную школу.