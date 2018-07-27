ВЦИОМ о важном: более 92% россиян пользуются полисом ОМС

Сегодня, 15:16 \\ Общество

Как стало известно СМИ, ВЦИОМ провел опрос. В результате опроса стало известно, что более 92% россиян пользуются полисом ОМС в медицинских учреждениях.

 

Из всех опрошенных около 56% в последний раз обращались по нему к врачам менее года назад. И только 2% россиян отметили, что у них в принципе нет медицинского страхового полиса. К наиболее значимым функциям страховых представителей были отнесены такие как контроль за качеством предоставляемых услуг, соблюдение порядка сроков госпитализации и своевременное информирование населения о каких-либо изменениях.

Также стоит отметить тот факт, что лишь 15% рос­си­ян тща­тель­но сле­дят за сво­им здо­ро­вьем. Четверть респондентов сделали заявление, что будут бережнее относиться к своему здоровью, если произойдут какие-нибудь благоприятные изменения в пенсионном законодательстве. Около 70% населения не изменят свой взгляд на здоровье. Такие данные озвучил ВЦИОМ.

Россияне поверили в армию и церковь. Среди российских государственных и общественных институтов наибольшего доверия заслуживает армия, за военнослужащих проголосовали почти 86 процентов от общего количества респондентов. На втором месте данного рейтинга оказалась РПЦ.

Также необходимо сделать акцент на том, что в России хотят ввести налог на тунеядство. Сейчас разрабатывается законопроект, суть которого заключается в том, чтобы обязать всех граждан трудоспособного возраста вносить отчисления в ПФР и другие государственные учреждения.

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Автор - Алевтина Сергеева
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