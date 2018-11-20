Более 20% россиян живут в нищете вынуждены экономить на всем

Сегодня, 14:47 \\ Общество

В настоящее время 20 % россиян живут в условиях жесткой экономии. Такое заключение сделал Институт социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).

В результате проведенного масштабного опроса населения стало понятно, что каждый пятый житель России может позволить себе приобрести лишь необходимый набор продуктов. Денег на покупку одежды, техники и прочего у этой категории населения уже не остается. Исследователи условно разделили россиян по уровню потребительного благополучия. За чертой бедности живет 20% россиян, доходов которых хватает только на покупку необходимых продуктов питания. Официально «бедным» можно считать человека, у которого совокупный семейный доход составляет менее 10 329 рублей на каждого члена семьи, что является прожиточным минимумом.

35,6% респондентов вошли в зону потребительского риска. Их доходов достаточно для того, чтобы полноценно питаться и нормально одеваться, однако приобретение предметов длительного пользования вызывает определенные трудности. При этом перспективы улучшения материального положения отсутствуют. Товарам длительного пользования считаются те товары, срок службы которых составляет от одного года и более. 

У третьей группы, которую составляют 14,1% опрошенных, есть надежда на улучшение финансового положения. Их текущие доходы позволяют обеспечить нормальное питание и повседневную одежду. Покупка предметов длительного пользования дается таким россиянам с трудом, но в будущем они ожидают повышения финансового благополучия.

В зоне потребительского комфорта оказались 28,3% граждан. У них нет проблем с приобретением разнообразных продуктов питания и хорошей одежды, также они могут спокойно покупать товары длительного пользования и не беспокоятся о возможном снижении уровня жизни.

В настоящий момент Министерство труда РФ готовит специальные программы по снижению бедности в стране, уже в 2019 году пробный проект будет запущен в шести регионах страны.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин, заявил, что несмотря на все принимаемые правительством меры, уровень бедности в России остается высоким.

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Автор - Анна Андреева
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