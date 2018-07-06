"Хочу как Путин": на Крымском мосту запустили необычную экскурсию по просьбе туриста

Необычную экскурсию организовали на полуострове Крым. По словам гида, просьба поступила от самого отдыхающего. Он выразил желание прокатиться по Крымскому мосту, как президент Владимир Путин, на КамАЗе.

Известный в Крыму гид Иван Коваленко рассказал в своем аккаунте социальной сети Facebook о нестандартной экскурсии, которую он организовал. Один из путешественников заявил: «Хочу, как Путин». В его желание входило прокатиться по Крымскому мосту, как лидер России, на КамАЗе. По словам Коваленко, желание клиента – закон, а потому все сделали в лучшем виде.

Единственной разницей было то, что туриста за руль не пустили. Выяснилось, что отдыхающий, в отличие от главы Российской Федерации, не имеет водительских прав соответствующей категории, наличие которых позволило бы ему управлять таким автомобилем. Он ехал на месте пассажира. Как рассказал экскурсовод, мужчина распивал в грузовике виски, а также вел прямую трансляцию происходящего для своих друзей и был очень доволен. Напомним, сам президент проехал по мосту, сидя за рулем КамАЗа.

Пользователи интернета мгновенно отреагировали на интересное новшество. Многие предложили «поставить на поток», отметив, что популярностью услуга точно будет пользоваться. Почти все комментирующие пост пришли в восторг от нестандартной идеи разнообразить свой отдых.