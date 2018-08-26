Банда электриков: жителей столицы предупредили об электриках-аферистах

В «Мосэнергосбыте» сообщили, что от имени организации по квартирам граждан ходят электрики, заставляющие менять счетчики.

В Москве набирает обороты мошенничество в сфере электроэнергии. Аферисты ходят по квартирам жителей столицы и заставляют менять приборы учета. При этом мошенники представляются сотрудниками «Мосэнергосбыта». За оказание услуги по замене прибора, лжеэлектрики просят некую сумму денег. Об этом сообщают представители московского ЖКХ.

В организации рассказали, что в отличие от прошлых случаев, преступники начали действовать более дерзко. Теперь они не просто ходят по квартирам, а оставляют уведомления в почтовых ящиках или дверях. В каждом таком письме указано, что счетчик нужно срочно заменить. Внизу написан телефон мастера и цена за услугу. Жителей сбивает с толку срочность и угроза штрафа, поэтому они попадаются на уловку мошенников. В «Мосэнергосбыте» предупреждают москвичей, что настоящие электрики компании не будут ходить по квартирам и заставлять менять счетчики. Кроме того, для замены прибора необходимо написать заявление и заранее оплатить услугу.