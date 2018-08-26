Банда электриков: жителей столицы предупредили об электриках-аферистах

Сегодня, 14:29 \\ Общество

В «Мосэнергосбыте» сообщили, что от имени организации по квартирам граждан ходят электрики, заставляющие менять счетчики.

В Москве набирает обороты мошенничество в сфере электроэнергии. Аферисты ходят по квартирам жителей столицы и заставляют менять приборы учета. При этом мошенники представляются сотрудниками «Мосэнергосбыта». За оказание услуги по замене прибора, лжеэлектрики просят некую сумму денег. Об этом сообщают представители московского ЖКХ.

В организации рассказали, что в отличие от прошлых случаев, преступники начали действовать более дерзко. Теперь они не просто ходят по квартирам, а оставляют уведомления в почтовых ящиках или дверях. В каждом таком письме указано, что счетчик нужно срочно заменить. Внизу написан телефон мастера и цена за услугу. Жителей сбивает с толку срочность и угроза штрафа, поэтому они попадаются на уловку мошенников. В «Мосэнергосбыте» предупреждают москвичей, что настоящие электрики компании не будут ходить по квартирам и заставлять менять счетчики. Кроме того, для замены прибора необходимо написать заявление и заранее оплатить услугу.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Новости Северной Осетии: Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин

Как отмечается, Военно-Грузинская дорога стала доступна для легкового транспорта. Пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии сообщает, что для грузовых машин проезд все еще остается закрытым.

Беременная Меган Маркл пришла на светский прием в платье с откровенным декольте

 В Лондоне состоялся ежегодный ужин Fondation Dinner, туда пришли герцог и герцогиня...

В РЖД показали фотографии проекта первого высокоскоростного поезда

 ОАО «Российские железные дороги» представило еще один новый проект. Помимо нового...

Спецназ ФСБ получит на вооружение новую фантастическую машину

Силы специального назначения ФСБ РФ получат новый фантастический бронированный...

В Улан-Удэ попрошайки просят милостыню с помощью платежных терминалов

 Необычный способ приема милостыни стали осваивать попрошайки на улицах в Улан-Удэ....
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ