"Росгвардия" закупила лазерные излучатели, чтобы разгонять митинги

Сегодня, 13:48 \\ Общество

До конца ноября "Росгвардия" планирует закупить два автомобиля, которые оснащены системой комплексного нелетального воздействия, то есть лазерными излучателями. С ее помощью можно будет разгонять митинги.

 Известно, что «ГАЗели», которые намерена закупить «Росгвардия», способны ослеплять и оглушать людей. Сообщается, что этот эффект временный. При этом расстояние, на котором они действуют, составляет примерно 10 метров. Звук, с помощью которого машины будут воздействовать на людей, можно сравнить со взлетом самолета. Известно, что единственным участником закупки была компания ООО «АСБ Плюс». Именно с ней «Росгвардия» и подписала контракт.


Известно, что организация принадлежит Михаилу Анцелевичу. Он является доктором технических наук и автором монографии «Методы и средства защиты важных государственных объектов от терроризма». Именно он 8 лет назад получил патент на «Способ и устройство акустического воздействия на нарушителя». Сообщается, что оно предназначено для борьбы с грызунами.

Отмечается, что цена контракта составила более 65 миллионов рублей. Интересно, что это не первое соглашение, которое «Росгвардия» заключает с ООО «АСБ Плюс». За несколько лет она купила около 130 комплектов щитов системы «Шепот». Его воздействие происходит акустическим способом.

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Автор - Евгения Чернобаб
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