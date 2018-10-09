Хахалеву отстранили от должности председателя коллегии по административным делам

Сегодня, 13:35 \\ Общество

Скандально известная судья Елена Хахалева покинула должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. Такое решение было принято по итогам совещания президиума 20 ноября.

Как сообщает пресс-служба краевого суда, пост Хахалевой занял Александ Пятигора. В краевом суде пояснили, что перестановки произошли в связи с необходимостью повышения качества управления в соответствии с нормами судебной системы РФ.

Напомним, что краснодарская судья прославилась в 2017 году, когда в сети появились подробности дорогостоящей свадьбы её дочери. Согласно подсчётам, на мероприятие было потрачено около двух миллионов долларов. Однако сама Хахалева сообщила, что свадьба обошлась семье дешевле, а 3,5-4 миллиона рублей выделил отец невесты. Также, согласно её словам, некоторые артисты не требовали платы за свою работу. Но на этом скандал не завершился: позже появились сведения, что Хахалева не обучалась на юриста, хотя эту информацию опровергли. Подлинность диплома судьи установили в Сухумском государственном университете, заявив, что она обучалась там по направлению «Правовед».

Ранее Елену Хахалеву связали с «бандой Цапков» и потребовали у правоохранительных органов проверить правдивы ли эти слухи. Информация об этом появилась ещё в прошлом году, однако широко обсуждаться стала недавно, после появления в сети снимков с крабами и шашлыками, которыми в тюрьме питается Вячеслав Цеповяз.

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Автор - Елена Андреева
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