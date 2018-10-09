Хахалеву отстранили от должности председателя коллегии по административным делам

Скандально известная судья Елена Хахалева покинула должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. Такое решение было принято по итогам совещания президиума 20 ноября.

Как сообщает пресс-служба краевого суда, пост Хахалевой занял Александ Пятигора. В краевом суде пояснили, что перестановки произошли в связи с необходимостью повышения качества управления в соответствии с нормами судебной системы РФ.

Напомним, что краснодарская судья прославилась в 2017 году, когда в сети появились подробности дорогостоящей свадьбы её дочери. Согласно подсчётам, на мероприятие было потрачено около двух миллионов долларов. Однако сама Хахалева сообщила, что свадьба обошлась семье дешевле, а 3,5-4 миллиона рублей выделил отец невесты. Также, согласно её словам, некоторые артисты не требовали платы за свою работу. Но на этом скандал не завершился: позже появились сведения, что Хахалева не обучалась на юриста, хотя эту информацию опровергли. Подлинность диплома судьи установили в Сухумском государственном университете, заявив, что она обучалась там по направлению «Правовед».

Ранее Елену Хахалеву связали с «бандой Цапков» и потребовали у правоохранительных органов проверить правдивы ли эти слухи. Информация об этом появилась ещё в прошлом году, однако широко обсуждаться стала недавно, после появления в сети снимков с крабами и шашлыками, которыми в тюрьме питается Вячеслав Цеповяз.