В метро Петербурга будут штрафовать гадалок и попрошаек

Документ был принят депутатами законодательного собрания города в третьем, окончательном чтении. Теперь гадалок и попрошаек, которые пристают к жителям Петербурга смогут штрафовать от 4 до 5 тысяч рублей.

Помимо санкций для гадалок и попрошаек законопроект вводит штрафы за незаконную торговлю в размере 3 тысяч рублей для физических и 20 тысяч рублей для юридических лиц. Как утверждают авторы документа, торговля в метро также является острой проблемой. По большей части, товары, которые продают в метрополитене, обладают очень низким качеством. Более того, продавцы, как правило, не имеют необходимых разрешений и сертификатов.

Интересно, что в первой редакции законопроект предусматривал введение штрафов для рассеянных пассажиров, которые регулярно оставляют в подземке свои личные вещи. Это обосновывалось тем, что работа метро часто останавливается из-за необходимости проверки очередного забытого предмета. Однако позже инициаторы признали, что эта мера не самая гуманная, да и эффективной вряд ли окажется. Известно, что авторами принятого законопроекта являются депутаты Денис Четырбок и Мария Щербакова.