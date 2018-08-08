Дудь посвятил очередной выпуск Олегу Табакову

Сегодня, 12:22 \\ Общество

Проект «вДудь» выложил в сеть программу, посвященную артисту Олегу Табакову.

Несколько часов назад в YouTube появилась очередная серия проекта «вДудь», в котором интервьюер Юрий Дудь общается с различными известными людьми. На этот раз съемочная группа представила специальный выпуск, в котором родственники, друзья и близкие Олега Табакова рассказывают, каким на самом деле был актер, и почему к нему тянулась молодежь.

По словам Юрия Дудя, идея посвятить эфир Олегу Табакову пришла тогда, когда у проекта «вДудь» обрисовалась концепция. «В процессе работы мы пришли к выводу, что основной задачей нашей программы является симбиоз молодости и более старшего поколения. Чтобы после наших эфиров люди разных возрастов могли общаться между собой, понимать друг друга. В этой задаче у меня и остальных сотрудников «вДудь» есть однозначный символ – Олег Табаков. Нас восхищает, как он мастерски оставался интересным для молодых людей», - рассказал журналист.

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Автор - Антон Словацкий
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