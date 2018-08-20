Неожиданно: в Госдуме предложили отменить ЕГЭ

В Госдуме предложили заменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на блокчейн – тест, направленный на выявление талантов у учеников на ранней стадии. С такой инициативой выступил заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, член партии ЛДПР.

Свои соображения на эту тему он изложил в письме к министру просвещения Ольге Васильевой. Депутат отметил, что, по мнению многих родителей и педагогов, cистема федеральных образовательных стандартов нуждается в доработке. ЕГЭ ориентирован скорее на теорию, чем на практику, поэтому оценить реальные способности выпускников невозможно. Также Чернышов утверждает, что экзамены в виде письменных тестов, разработанные в США для проверки уровня образования детей с отклонениями в развитии, устраивают далеко не всех. Поэтому замена ЕГЭ на тест раннего выявления талантов на основе технологии блок-чейн будет оптимальным решением.

Данная система должна иметь в своем основании три компонента: практические результаты профориентации, оценки успеваемости ученика и его социальную активность. С помощью нововведения появится возможность с «математической точностью оценить индивидуальность каждого ребенка, чьи данные были введены в программу электронной школы». Потом результаты будут передаваться в учебное заведение, куда намерен поступать выпускник, и на их основе будет решаться вопрос о его зачислении.

Стоит отметить, что это уже далеко не первая инициатива, направленная против единого выпускного экзамена. Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев призывал отказаться от практики проведения ЕГЭ. Однако министр просвещения Ольга Васильева считает, что система ЕГЭ обеспечивает прозрачность поступления школьников в российские вузы.

Напомним, что впервые ЕГЭ в России был проведен в 2001 году. С 2009 года он является обязательным экзаменом для окончания среднего учебного заведения. Для проведения экзамена по одному предмету выпускников собирают в одной школе, где они в строго отведенное время пишут экзамен на специальных бланках. Списать или воспользоваться шпаргалкой не получится – за экзаменуемыми строго следят педагоги.