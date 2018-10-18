«Расстрельный дом» на Никольской будет отреставрирован

Столичные власти решили обновить облик здания Московской ремесленной управы.

Здание 17 века на Никольской улице в Москве подлежит восстановлению. Данная информация появилась на официальном сайте столичного правительства. В помещении Московской ремесленной управы уже провели противоаварийные работы, а полный комплекс должен завершиться в следующем году.

Глава Департамента культурного наследия столицы рассказал, что здание, расположенное на улице Никольской 23, представляет огромную историческую ценность. Его возраст превышает 300 лет, что для архитектуры многое значит. Изначально, здесь проживали князья Хованские в 1600-х годах. Позже, в середине 19 века здание принадлежало Московской ремесленной управе. При советской власти, в 1935 году, в помещении работала Военная коллегия, которая принимала решения о расстрелах. Из-за этого, дом получил печальное звание «расстрельного». В рамках реставрации, строители укрепили фундамент здания, его дверные и оконные проемы. По словам Владимира Давиди, руководящего компанией-хозяйкой помещения, теперь предстоит работа реставраторов. Специалисты будут восстанавливать исторический облик дома.