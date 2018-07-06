Российский генерал, служивший в Сирии, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Генерал-лейтенант Сергей Чваров, занимавший пост главы российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, обвиняется в хищении шести миллионов рублей.

Генерал уже возвращен в Россию и понижен в должности, сейчас он является заместителем начальника Военной академии Генштаба. По данным издания «Коммерсантъ», деньги были похищены при реализации госконтракта между Военной академией Генштаба и компанией «Русские базовые информационные технологии» на сумму 400 миллионов рублей. По данным следствия, в фирме «по бумагам» работали несколько гражданских лиц, которые на самом деле были «мертвыми душами». Их зарплата в течение трех лет отправлялась в карман к генералу.

Уголовное дело о крупном мошенничестве было возбуждено еще в апреле этого года в отношении неустановленных лиц. В то время генерал проходил по этому делу лишь в качестве свидетеля. Помимо Чварова, в деле также фигурируют свидетели, которые передавали ему конверты, в которых «по ощущениям были деньги».

Защита генерала уже выступила с заявлением, сообщив, что никаких прямых доказательств причастности обвиняемого к нарушению закона у следствия нет, а все обвинения основаны на «невнятных показаниях нескольких свидетелей. Также адвокат Чваркова подтвердил, что тот не имел отношения к финансовой стороне реализации контрактов, заключенных с Генштабом.

Обвинение в мошенничестве сирийскому экс-руководителю предъявили, однако задерживать его не стали, и вызова в суд он будет дожидаться дома. Генерал находится под домашним арестом, ему разрешено гулять по три часа в день утром и вечером.

Напомним, что Сергей Чварков возглавлял Центр по примирению враждующих сторон в Сирии с мая по октябрь 2016 года. За участие в разрешении сирийского конфликта он был удостоен ордена «За военные заслуги» и ведомственной медали.