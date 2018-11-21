Вся российская черная икра будет маркироваться

Сегодня, 10:14 \\ Общество

В Росрыболовстве предложили решительные меры для борьбы с контрафактной осетровой икрой.

Сотрудники Росрыболовства нашли метод борьбы с браконьерством и подпольным производством черной икры. В ведомстве отметили, что на сегодняшний день, около 80% данной продукции, представленной на рынке, не имеют государственной лицензии. В течение этой зимы, Росрыболовство протестирует пилотный проект по маркировке черной икры и осетрового мяса. Об этом сообщается на сайте организации.

Первыми, кто примет участие в проекте, станут представители Союза осетроводов. Все предприятия и совхозы, работающие под началом организации, предоставят свою продукцию для маркировки. Начнут процесс с фирмы «Диана» на Вологодчине. Маркировка осетрового мяса начнется, скорее всего, с Астрахани. К марту 2019 года в ведомстве ожидают итоговой оценки эксперимента. После чего можно будет определиться с типом маркировки и технологическим процессом.

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Автор - Антон Словацкий
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