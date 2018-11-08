Редкая горилла родилась в Московском зоопарке

В семье равнинных горилл появился детеныш, что для зоопарка считается редкостью.

В Московском зоопарке случилось очередное важное пополнение. В павильоне с равнинными гориллами, которых можно встретить на страницах Красной книги, появился новый член семьи. Сотрудникам уже известен пол гориллы, которая родилась несколько недель назад. Это – самочка. Такой случай заслуживает особого внимания, ведь этот вид обезьян считается вымирающим на планете.

По словам директора столичного зоопарка Светланы Акуловой, рождение равнинной гориллы имеет колоссальное значение не только для России, но и для всех мировых зоопарков. Эти приматы охраняются Всемирной Красной книгой. «Если получится создать условия для размножения этих горилл, можно будет спасти вид от вымирания. За последнее время мы смогли приблизиться к решению этой задачи. Детеныши вырастают, а после попадают в другие зоопарки, где создают собственные семьи», - прокомментировала Светлана Акулова. Сейчас маленькая горилла, ростом 40 сантиметров и весом 1,5 килограмма, питается материнским молоком. Скоро ее начнут переводить на твердые корма.