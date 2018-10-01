Наталья Сергунина рассказала, какие библиотеки популярны у москвичей

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, посетители городских библиотек открыли для себя новые возможности читальных залов. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, библиотеки стали популярными культурными центрами: «Помимо своего главного богатства - книг, они привлекают встречами с известными писателями, интересными лекциями и познавательными программами».

В прошлом году библиотеки приняли более 10 млн москвичей, многие читальные залы оборудованы местами для деловых встреч и работы в режиме «фриланс». Топ-10 в этом году среди столичных библиотек возглавила библиотека-читальня имени Тургенева в Боброве переулке. На втором месте библиотека имени Достоевского на Чистопрудном бульваре, на третьем - читальня имени Некрасова на Бауманской улице. Десять самых рейтинговых библиотек в этом году посетило более миллиона человек, взрослые интересуются современной прозой, у детей наиболее востребованными остаются сказки.







