Наталья Сергунина рассказала, какие библиотеки популярны у москвичей

Сегодня, 15:09 \\ Общество

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, посетители городских библиотек открыли для себя новые возможности читальных залов. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, библиотеки стали популярными культурными центрами: «Помимо своего главного богатства - книг, они привлекают встречами с известными писателями, интересными лекциями и познавательными программами».

В прошлом году библиотеки приняли более 10 млн москвичей, многие читальные залы оборудованы местами для деловых встреч и работы в режиме «фриланс». Топ-10 в этом году среди столичных библиотек возглавила библиотека-читальня имени Тургенева в Боброве переулке. На втором месте библиотека имени Достоевского на Чистопрудном бульваре, на третьем - читальня имени Некрасова на Бауманской улице. Десять самых рейтинговых библиотек в этом году посетило более миллиона человек, взрослые интересуются современной прозой, у детей наиболее востребованными остаются сказки.



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