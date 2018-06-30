Козленок-мутант напугал суеверных жителей Филиппин

Сегодня, 21:19 \\ Общество

В провинции Филиппин Султан-Кударат на местной ферме родился необычный козленок-мутант. Об этом стало известно из таблоида Daily Mirror.

Изначально коза должна была родить двоих козлят, они смогли появиться на свет только благодаря кесареву сечению. Малыши оказались мертвы, коза тоже умерла вскоре после родов. Однако один из козлят получился совсем без волос, белого цвета и со странным телосложением. Местные жители отметили, что он похож на смесь человека и свиньи.

Одна из местных жительниц выразила беспокойство, не принесет ли такое событие несчастье в их края. Никто из присутствующих не имеет представления, как козленок мог родиться именно таким.

В Университете Филиппин уже отреагировали на необычного детеныша. Доктор Агапита Салсес объяснила внешний вид козленка мутацией на генетическом уровне. Самой вероятной причиной мутации могла стать лихорадка Рифт-Валли. Ее разносчиками являются комары.

Летом этого года в провинции Гуандун на юге Китая на свет появился поросенок с лицом, сильно напоминавшим человеческое. Животное не могло издать ни звука и не могло правильно дышать из-за неправильного пятачка. Детеныш умер спустя двое суток.

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Автор - София Волкова
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