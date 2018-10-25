А вечером - на автобусе: глава Минтранса рассказал, что пользуется общественным транспортом

Как стало известно журналистам, глава Минтранса пользуется общественным транспортом в неслужебное время. Он отмечается, что данный способ перемещения достаточно удобный и быстрый.

В этом году в Москве пройдет XII Международный форум "Транспорт России", на котором будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с участием лидеров отрасли. Необходимо найти решения к таким вопросам как ревизия материальных и кадровых ресурсов, создание оптимальных условий для крупных транспортных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности транспортной отрасли и многое другое.

Также стоит отметить тот факт, что Минтранс прорабатывает возможность открытия авиарейса из Крыма в Сирию. Незадолго до этого с подобно инициативой выступил глава Крымской республики. Делегация из Крыма, в состав которой вошло около 20 человек, совершила поездку в Дамаск для проведения переговоров.

В Минтрансе отметили, что Крымский мост помог водителям сэкономить около шести миллиардов рублей. За один рейс на пароме необходимо было заплатить в среднем около девяти тысяч рублей в зависимости от размера автомобиля и его назначения, в то время как движение по Крымскому мосту является бесплатным.