Банк в Китае наказывал сотрудниц за незапланированную беременность

Сегодня, 20:50 \\ Общество

Сотрудницы коммерческого банка в китайском городе Шицзячжуан, провинция Хэбэй, обязаны были спрашивать разрешение у начальства на то, чтобы забеременеть. Информацию об этом даёт издание Daily Mail.

Согласно правилам компании, неодобренные беременности необходимо прерывать. Если сотрудница не выполняла требование руководства, её наказывали. Заявки на одобрение беременности нужно было подавать в январе.

Одна из женщин, работающих в банке, обратилась в городскую профсоюзную организацию, сообщив, что её наказали, так как она не захотела делать аборт. Также она уточнила, что есть и другие женщины, оказавшиеся в похожей ситуации. Профсоюз не проигнорировал жалобу сотрудницы и вмешался в ситуацию. В результате банк отменил это правило и снял наказание с «провинившихся» женщин.

В 2015 году подобная ситуация произошла в китайском городском округе Цзяоцзо, провинция Хэнань. Один из кредитных союзов потребовал у работниц спрашивать разрешение на беременность у начальства. В случае нарушения правила женщинам назначался штраф, их лишали «13-й зарплаты», а также снижались шансы на карьерный рост. Тем не менее, кредитный союз пообещал изменить правила, если большинство сотрудниц выступит против этого нововведения.

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Автор - Елена Андреева
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