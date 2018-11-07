Взять под контроль: в МЧС сообщили о резком росте числа пожаров в ТРЦ

Как было отмечено, в ходе проверок сотрудниками МЧС обнаружены сотни тысяч нарушений пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан.

В общей сложности ведомством было обследовано почти 90 тысяч объектов, в результате чего выявлено огромное количество нарушений руководством различных организаций правил безопасности. Суды приостановили работу около 500 объектов массового пребывания. Руководство МЧ отмечает, что необходимо проводить профилактические действия для того, чтобы иметь возможность заранее выявить нарушения в области пожарной безопасности и предотвратить какие-либо возгорания.

Также стоит отметить тот факт, что МЧС потратит на цифровые проекты около 4 миллиардов рублей. Это необходимо для того, чтобы дистанцироваться от личного контакта. У ведомства появятся электронная декларация, электронное предписание, личный кабинет.

В больнице Краснодара эвакуировали около шестидесяти пациентов, причиной эвакуации стало возгорание, произошедшее 20 ноября. Стало известно о замыкании электропроводки в больничном помещении. Персонал больницы справился с возгоранием до прибытия сотрудников МЧС. Отмечается, что погибших и пострадавших в результате происшествия не обнаружено.