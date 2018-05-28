Одна нога здесь, другая - там: в Европе размывается грань между политикой и шоу-бизнесом

Как было отмечено российским политологом, в Европе размывается грань между политикой и шоу-бизнесом. Это связано с тем, что традиционная элита утратила способность предложить широким народным массам привлекательный образ будущего.

Размывание граней осуществляется в следствии того, что многие представители шоу-бизнеса переходят в политику. Зачастую представители шоу-бизнеса в европейских странах имеют больше шансов занять высокую политическую должность. На данный момент проблема заключается в том, что для участия в политическом процессе достаточно быть всего лишь раскрученным медийным лицом, не обладая глубокими знаниями в сфере экономики, госуправления, юриспруденции и социологии.

Также стоит отметить тот факт, что глава дипломатии Союза исключила возможность превращения ЕС в военный союз. По ее словам, Евросоюз не строит европейскую армию для открытия боевых действий, это необходимо, чтобы иметь возможность быть более надежными, более активными "поставщиками" безопасности в регионе и мире.

В Совфеде призвали ЕС вместо угроз осудить пиратство Украины в Азовском море. На что Сенатор от Республики Крым отметила, что Украина грубо нарушает нормы международного морского права. Она также напомнила о том, что власти Украины до сих пор удерживают капитана российского судна «Норд».