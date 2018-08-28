Психолог: юмор помогает укрепить отношения

В Университете Аберистуит в Великобритании психолог опубликовал выводы о пользе юмора в отношениях и браке. Он выяснил, что все зависит от характера шуток, а также от самой формы взаимоотношений.

Шутки с позитивным окрасом благоприятно влияют на взаимоотношения между людьми, независимо от того, состоят ли они в браке. Юмор без злого умысла укрепляет отношения, так как партнеры себя чувствуют более удовлетворенно. А вот дразнить или высмеивать вторую половину не рекомендуется. Это дает полностью противоположный эффект.

Между женатыми людьми чувство юмора играет меньшую роль в том, насколько они довольны отношениями. Однако выяснилось, что чаще смеются супруги, у которых мало детей. Многодетные семьи намного меньше подвержены веселью и смеху.

Женщины очень ценят наличие чувства юмора у супругов. Мужчины отметили обратное: им вовсе необязательно, чтобы жена могла удачно пошутить. Однако все опрошенные люди независимо от пола признались, что юмор делает их брак лучше.

Что касается женского юмора, он должен оказывать успокаивающее действие на мужчин, уменьшать сердечный ритм супруга. Таким образом, женский юмор способен стабилизировать семейные отношения.

Юмор также по-разному применяется людьми. Мужчины шутят, когда хотят отстраниться от решения проблем во взаимоотношениях. Женщины рассматривают юмор как способ примирения.