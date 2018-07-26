Дело Глацких живёт: глава Карелии нахамил местной жительнице

Проживающая в посёлке Суоеки Анна Власова поделилась с общественностью копией переписки с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, который на её просьбу открыть детский сад ответил отказом и заявил, что обращаться к нему нет смысла.

Как рассказала женщина, в сентябре ей пришлось выйти на работу, но в таком случае нужно было с кем-то оставить двоих детей пяти и полутора лет. Ранее в посёлке закрыли школу и детский сад из-за аварийного состояния. Тогда Власова решила обратиться за помощью к главе региона, однако тот ответил, что никто не собирается открывать ясли для одного ребёнка до трех лет. Кроме того, он посоветовал заниматься ребёнком самостоятельно или договариваться с кем-то другим об этом и предложил отвозить ребёнка с соседний город, находящийся в 25 км от посёлка. Затем Парфенчиков отметил, что к нему обращаться бесполезно, пусть о ребёнке думает его отец или деды. Как сообщила Власова, глава удалил переписку с нейи удалил её из друзей.

Глава региона уже извинился перед местной жительницей за эмоциональный срыв. По его словам, она согласилась временно возить детей в районный детский сад. Также он подчеркнул, что давно переписывается с Власовой и из друзей её не удалял.

Жители посёлка Суоеки уже жаловались на закрытие школы и детского сада в Генпрокуратуру, однако оттуда их сообщение отправили в районное отделение.