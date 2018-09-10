Туристам на заметку: В Дубаи открылся первый трейлерный парк-отель

Сегодня, 14:31 \\ Общество

Впервые на территории одного из живописных районов Дубаи открылся трейлерный парк-отель, где любой турист сможет остановиться и приятно провести время.

Туристический кластер региона Хатта продолжает активно развиваться. В первых числах ноября компания Meraas здесь открыла первый трейлерный парк-отель, который можно найти в Объединенных Арабских Эмиратах.

Представитель компании рассказал, что данный проект является частью плана развития Хатта, который продлиться десять лет. Этот план направлен на повышение развития туризма и продвижение социально-экономического развития региона.

Для гостей стоимость кемпинга за одни сутки будет составлять 250 дихрамов, или 68 долларов. В эту сумму входит остановка в любом из трейлеров, к каждому из которых прилагается своя терраса с диваном и стульями для отдыха, а также маленькая кухня. Кроме этого, сюда входит место для барбекю со всеми необходимыми предметами.

В добавок к этому, туристы смогут также остановиться в домах, расположенных на горах, с названием Hatta Damani Lodges. Вид из этих домиков выходит на плотину Хатты.

К слову, по близости можно найти развлекательный центр Hatta Wadi Hub. Его территория включает в себя поездки на горных велосипедах, метание топоров, зиплайн и другие интересные активные развлечения.

В скором времени здесь откроется аквапарк под названием Hatta Drop-in.

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Автор - Константин Никитин
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