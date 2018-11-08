В Москве закрыли три ресторана сети «Starlite diner» из-за гепатита А

Сегодня, 14:31 \\ Общество

Управление Роспотребнадзора по Москве провело проверку в нескольких заведениях сети «Starlite diner» и приняло решение о том, что их необходимо закрыть. Были зафиксированы 8 случаев заболевания вирусным гепатитом А.

 В ходе эпидемиологического расследования эксперты выявили, что рестораны функционировали с грубыми нарушениями санитарных норм. Кроме того, специалисты установили, что блюда готовили без учета надлежащих условий для обработки овощей. Также были зафиксированы несколько случаев совместного хранения приготовленных и сырых продуктов.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора также сообщили, что в заведениях нет зонирования для приготовления различных категорий блюд и, что важно, не все сотрудники ресторана привиты от гепатита А и дизентерии. Известно, что наличие таких прививок обязательно. Без них специалиста нельзя допускать к процессу приготовления.

В сообщении, которое появилось на официальном сайте, говорится, что помещения опечатаны и закрыты, а деятельность приостановлена на 90 суток, поскольку несоблюдение такого большого количества правил могло привести к причинению вреда жизни и здоровья посетителей. Известно, что все материалы по результатам проверки направлены в суд.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

На 55-м году жизни умер певец Евгений Осин

 Смерть известного певца, спевшего «Плачет девочка в автомате», уже подтвердил его директор. Евгения Осина нашли мертвым в его квартире в Москве.

Эмин Агаларов внезапно признался в облысении

 Он заявил, что долгое время скрывал свой недостаток под париком. В доказательство на его...

Новости Северной Осетии: Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин

Как отмечается, Военно-Грузинская дорога стала доступна для легкового транспорта....

Беременная Меган Маркл пришла на светский прием в платье с откровенным декольте

 В Лондоне состоялся ежегодный ужин Fondation Dinner, туда пришли герцог и герцогиня...

Тело несколько дней лежало в квартире: Названа причина смерти Евгения Осина

 Труп певца Евгения Осина нашла его сестра Альбина. За день до этого артист перестал...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ