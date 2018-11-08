В Москве закрыли три ресторана сети «Starlite diner» из-за гепатита А

Управление Роспотребнадзора по Москве провело проверку в нескольких заведениях сети «Starlite diner» и приняло решение о том, что их необходимо закрыть. Были зафиксированы 8 случаев заболевания вирусным гепатитом А.

В ходе эпидемиологического расследования эксперты выявили, что рестораны функционировали с грубыми нарушениями санитарных норм. Кроме того, специалисты установили, что блюда готовили без учета надлежащих условий для обработки овощей. Также были зафиксированы несколько случаев совместного хранения приготовленных и сырых продуктов.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора также сообщили, что в заведениях нет зонирования для приготовления различных категорий блюд и, что важно, не все сотрудники ресторана привиты от гепатита А и дизентерии. Известно, что наличие таких прививок обязательно. Без них специалиста нельзя допускать к процессу приготовления.

В сообщении, которое появилось на официальном сайте, говорится, что помещения опечатаны и закрыты, а деятельность приостановлена на 90 суток, поскольку несоблюдение такого большого количества правил могло привести к причинению вреда жизни и здоровья посетителей. Известно, что все материалы по результатам проверки направлены в суд.