Верховный суд отклонил жалобу лоукостера "Победа"

Апелляционная коллегия Верховного суда РФ отклонила иск бюджетного авиаперевозчика «Победа» (дочерняя компания «Аэрофлота») к Минюсту и Минтрансу, которая требовала частичной отмены правил перевозки ручной клади.

Все началось с того, что в октябре прошлого года Минтранс утвердил минимальный вес бесплатной ручной клади в размере 5 кг, но разрешил взять на борт сверх нормы дамские сумки, рюкзаки, цветы и куртки, костюм в портпледе, медикаменты, костыли, трости, коляски, товары из duty free и прочие вещи, перечисленные в 135 пункте правил, за отмену которого и выступила «Победа».

В апреле 2018 года «Победа» подала иск с требованием отменить эту норму и проиграла. В решении суда говорится, что пассажиры самолетов имеют право брать с собой в салон личные вещи сверх установленной нормы 5 кг.

Руководство компании с таким решением не согласно и намерено обжаловать его в вышестоящей инстанции. Об этом сообщил генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков. Он сказал, что в компании удивлены таким решением суда. По его мнению, невозможно соблюдать данные правила и одновременно обеспечивать безопасность пассажиров. Также в «Победе» убеждены, что этот пункт противоречит федеральным законам.

Невозможность обеспечить безопасность пассажиров заключается в том, что эти вещи являются негабаритными, и иногда просто не помещаются на верхнюю полку для багажа, и при нештатной ситуации могут нанести увечья пассажирам самолета.

Напомним, в ноябре текущего года лоукостер «Победа» отказался от ограничения максимального веса ручной клади, которую пассажир может бесплатно взять в салон самолета. Осталось только ограничение по габаритам — 36×30×27 см. За багаж больших размеров доплатить отдельно.