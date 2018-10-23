Квартиру Максима Горького выставили на продажу

Сегодня, 13:22 \\ Общество

В Санкт-Петербурге за 11,5 миллиона рублей продаётся квартира, в которой проживал писатель Максим Горький, как сообщила риелторская компания Megaagent.

Писатель жил в доме 23 по Кронверкскому проспекту в период с 1914 по 1921 годы, после возвращения в Северную столицу по амнистии в честь празднования 300-летия дома Романовых.

Сначала Горький жил на шестом этаже, но в 1917 году переехал на четвёртый и занял квартиру №8. Отмечается, что именно в эту квартиру в гости к Горькому приходил знаменитый английский писатель Герберт Уэллс, который посещал Санкт-Петербург в сентябре 1920 года.

В те времена, когда в этой квартире жил Горький, её размеры были значительно больше, однако в настоящее время она разделена на три. На продажу выставлена двухкомнатная квартира площадью 52 квадратных метра. В сообщении компании подчёркивается, что нет сомнений, что квартиру, выставленную на продажу, в XX веке снимал именно знаменитый русский писатель.

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Автор - Елена Андреева
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