ПФР в Самаре пригласил умершую пенсионерку забрать пособие на погребение

Сегодня, 13:18 \\ Общество

Сотрудники Пенсионного фонда в Самаре прислали умершей женщине письмо, где указали, что она должна явиться в отделение за пособием на погребение, предъявив паспорт, СНИЛС и собственное свидетельство о смерти.

 Об инциденте рассказал зять умершей пенсионерки. По его словам, на имя пенсионерки пришло письмо из ПФР, где указано, по какому адресу и с какими документами необходимо явиться женщине, чтобы получить деньги. Однако проблема в том, что прийти она никак не сможет, поскольку скончалась еще 20 мая.

 Мужчина от негодования рассказал произошедшую историю в своем аккаунте Facebook. Накануне он опубликовал запись, где разместил фотографии самого послания и написал небольшое сообщение, где описал все свои возмущения. Как заявил зять умершей, «это выходит за рамки разумного и приличного».

 Женщину приглашали на прием по вопросу выплаты пособия на погребение в размере 139 рублей 6 копеек. Мужчина сообщил, что после получения письма его тестю стало очень плохо. Однако стоит отметить, что в комментариях под постом принесла свои извинения пресс-секретарь самарского отделения ПФР Ольга Крысина. Она заверила горожанина, что сотрудники отделения ПФР направят в письменном виде свои извинения за произошедший инцидент. Ситуацию она объяснила, сославшись на технический сбой, указав, что работники не руководствовались злым умыслом.

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Автор - Евгения Чернобаб
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