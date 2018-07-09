Археологи на раскопках в Турции нашли древний меч викингов

Сегодня, 12:35 \\ Общество

Археологические работы проводились в античном городе Патара в турецкой провинции Анталья на юге Турции. Ученые полагают, что обнаруженный меч викинга был положен в могилу погибшего воина.

 Профессор классической археологии из Университета Акдениз (Анталья) Фейзулла Шахин уверен, что найденное древнее оружие принадлежало викингу. Причем эксперт рассказал, что согласно первым анализам, которые удалось сделать после обнаружения меча, его владелец скорее всего служил наемником в византийской армии и сражался в войне на море.

Археологи пояснили, что это уже второй меч, который найден на территории Турции. Из исторических источников известно, что викинги были на службе у византийских императоров с X века. Кроме того, «Повесть временных лет» говорит о том, что с народом викингов связано появление государства Русь. Как полагают ученые, находка очень ценная. Меч неплохо сохранился. Однако еще предстоит провести множество исследований, чтобы определить его примерный возраст. Пока что удалось установить лишь примерную дату изготовления - IX-Х века.

Напомним, ранее сообщалось, что в Швеции маленькая девочка обнаружила в озере древний меч. По предположениям специалистов, он был изготовлен еще до викингов. По предварительным данным, возраст находки примерно 1500 лет.

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Автор - Евгения Чернобаб
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