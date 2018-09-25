Создатели «Игры престолов» выпустили новую «Монополию»

Сегодня, 11:58 \\ Общество

В новой «Монополии» каждый игрок может побороться за место на Железном троне, обещают производители.

Стало известно, что создатели популярного сериала «Игра престолов» совместно с компанией Hasbro выпустили новую монопольную игру, которая так и называется «Игра престолов Монополия». Сообщается, что уже существуют несколько подобных настольных игр. Однако данный вариант является последним и более полным, утверждают сотрудники Hasbro.

Теперь игроки смогут выступать от лица семейства Таргариенов, Ланнистеров или Старков, а также в монополии появился король ночи и его мёртвое войско, которое также будет претендовать за власть над Вестеросом. В продаже игра появится уже в 2019 году и будет стоить 29,99 долларов.

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Автор - Светлана Тарабан
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