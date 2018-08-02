В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых вагонах

После презентации РЖД плацкартных вагонов, созданных по новым стандартам, перевозчик объявил и о ценах на билеты в улучшенных вагонах.

Генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя компания РЖД) Петр Иванов сообщил журналистам, что цены останутся на прежнем уровне и не будут выше, чем в обычных вагонах. Он объяснил это тем, что стоимость билетов в плацкартных вагонах регулируются Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Несмотря на то, что первый вагон, разработанный компанией «Вагонреммаш», будет передан ФПК в начале декабря, первых пассажиров он перевезет только в конце декабря 2018 или в январе 2019 года. Помимо этого, еще предстоит решить, на каком маршруте будет использоваться новый вагон. После тестового запуска вагона ФПК соберет отзывы пассажиров и решит, целесообразно ли применять это нововведление на других маршрутах.

Напомним, новый плацкартный вагона был презентован на стенде РЖД в рамках международной выставки «Транспорт России», начавшейся сегодня в московском Гостином дворе. Экспозиция продлится до 22 ноября. Посетители смогут на практике оценить все удобства модернизированного салона вагона. Новинка выглядит как салон космического корабля и выполнена в мягких серо-бежево-красных тонах.

В новом вагоне спальные полки выглядят как диваны с подголовниками. Кроме того, у каждого места есть плотные шторы, которыми можно отгородиться от соседей. Также можно отгородить шторой целое купе.