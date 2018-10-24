Автодром в ТиНАО планируют обновить

Московские власти заявили о готовящейся реконструкции спортивного автодрома в Ознобишино.

Московский автодром, расположенный в Троицком округе, будет отреставрирован и достроен. На данный момент разрабатывается план проведения работ. Об этом рассказала Юлиана Княжевская, занимающая пост главы столичного комитета по градостроительству столицы.

«На месте нынешнего автодрома у деревни Ознобишино будет воздвигнуто здание административного и бытового предназначения на несколько этажей. Его площадь составит 5 тысяч квадратов. Рядом будет располагаться специализированная площадка для занятий автомодельным спортом», - сообщила Юлиана. Общая протяженность спортивной трассы составляет 1200 метров. Для поклонников автоспорта будет установлена парковка на 160 машин, а также 300 сидений на трибунах. Всего автодром сможет принять 500 зрителей.