"Добрый автобус" в Москве совершил уже более 500 рейсов

Благотворительный «Добрый автобус» в Москве уже совершил более 500 экскурсионных рейсов для пенсионеров.

Запуск проекта был приурочен к Международному дню пожилого человека и стартовал 1 октября 2017 года. По задумке создателей акции, ежедневно пожилые люди могут бесплатно осмотреть главные достопримечательности Москвы на комфортабельном экскурсионном автобусе. В данный момент на маршруте работают пять автобусов, оснащенных бортовой кухней, кондиционерами и системой видеонаблюдения.

«Добрый автобус» был запущен при поддержке трех столичными ведомств: департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, департаментом социальной защиты населения и департаментом культуры. Также благотворительную акцию поддерживает Синодальный отдел Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Цель проекта – поддержка пожилых москвичей, повышение их мобильности и социальной активности.

По словам руководителя проекта Сабины Цветковой «Добрый автобус» уже подарил возможность бесплатно осмотреть столичные музеи, храмы, монастыри, а также памятники истории и архитектуры более чем 25 тысячам человек. В программу экскурсии входят музей «Московский транспорт», Провиантские склады, Государственный музей обороны Москвы, Музей космонавтики, галереи Ильи Глазунова и Александра Шилова и многие другие.

Недавно в программу были добавлены подземные музейные коллекции «Зарядья» и смотровая площадка в «Москва-Сити», которая находится на 89 этаже башни «Федерация».