В Госдуме предложили штрафовать официально неработающих граждан

В Государственную Думу внесен на рассмотрение новый законопроект, подразумевающий введение штрафов за неуплату страховых взносов официально неработающими гражданами.

Новые поправки к Налоговому кодексу РФ подготовил член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Он считает, что неработающие граждане должны самостоятельно платить за себя все страховые взносы в пенсионный фонд, ОМС и фонд социального страхования. Переживать стоит не всем – это нововведение коснется только 18-ти миллионов трудоспособных безработных и самозанятых граждан. В общем, тех людей, у которых нет официальной работы.

Напомним, что сейчас все взносы в социальные фонды за официально трудоустроенного гражданина платит работодатель. Согласно проекту, взносы будут рассчитываться из минимального размера заработка.

По словам Вострецова, данный законопроект никак не нарушает «конституционных прав граждан на получение пенсии по старости и бесплатного медицинского обслуживания», однако, если взносы не будут уплачены в срок, последуют штрафные санкции.

Грядущие поправки также не коснутся тех, кто получает пенсии по старости или социальные выплаты, пособия по безработице. Также могут не волноваться те граждане, которые находится на иждивении. В частности, речь идет о несовершеннолетних, школьниках и студентах, а также об инвалидах.

По мнению депутата, такая мера будет справедливой, так как налоги самозанятые граждане не платят, однако все социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, получают в полном объеме, а также имеют право на получение социальной пенсии по старости.

Согласно данным Счетной палаты РФ, в территориальные Фонды обязательного медицинского страхования регионы перечисляют за неработающее население от 600 до 650 миллиардов рублей. Социальную пенсию, по достижению пенсионного возраста, эти граждане получают за счет взносов работающего населения.

Если эта инициатива будет одобрена, то в бюджет фондов ежегодно будет поступать свыше 734 миллиардов рублей. Однако не все коллеги согласны с его инициативой. Идею не поддержал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Он заявил, что правительство создало нормальную базу для формирования доходов при помощи увеличения НДС. Напомним, что НДС будет увеличен с 18% до 20% с 1 января 2019 года.