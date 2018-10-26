Огромная стая скворцов в Шотландии "нарисовала" в небе гигантского ежика

Уникальное явление удалось запечатлеть фотографу Джарлату Флинну. По словам мужчины, он ежегодно приезжает в этот период в Шотландию, в город Дамфрисшир, чтобы посмотреть на полет скворцов.

Фотограф отмечает, что зафиксировать нечто подобное – шанс один на миллион. Однако ему удалось, чему мужчина безгранично рад. Он рассказал, что каждый год приезжает из Эдинбурга, чтобы только посмотреть на полет скворцов, потому что это действительно захватывающее зрелище. Тем не менее, Джарлат Флинн никак не ожидал, что очередная его поездка закончится так.

Фотограф отметил, что в тот вечер его целью была Луна, которая очень ярко выделялась на фоне уже потемневшего неба. Как раз в этот момент и взлетела огромная стая скворцов. Мужчина объяснил, что сразу даже и не увидел, что ему удалось запечатлеть. Однако, когда он проявил и увеличил снимок, то был крайне удивлен: на снимке очень отчетливо проступил еж. И даже положение естественного спутника Земли пришлось очень к месту. Луна стала глазом огромного ежика.

Как оценил сам Джарлат Флинн, в тот момент в небо поднялись около 60 тысяч птиц одновременно. Ученые по-своему объясняют тот факт, что скворцы собираются в большие стаи. Распространенным мнением является необходимость защиты. В окружении своих сородичей птицы могут обезопасить себя от хищников.