Экологи назвали страны с самым грязным воздухом

Непал оказался лидером по количеству вредных веществ в атмосфере.

Сотрудники Чикагского университета в Соединенных Штатах выяснили, какие страны имеют самый загрязненный воздух на планете. Специалисты уверяют, что большое количество вредных веществ в воздушной среде сокращает среднюю продолжительность жизни человека примерно на 6 лет. Среди континентов, самая сложная ситуация в Азии.

Непал и Индия названы учеными, как государства с самой загрязненной атмосферой в мире. Количество твердых частиц в воздухе здесь во множество раз превышает норму. Средняя продолжительность жизни непальцев и индийцев упала более чем на шесть лет в отдельных регионах, таких как Катманду, Дели, Пенджаб, Бихар. Эти районы являются пиком грязного воздуха. В остальных регионах этих стран положение немного лучше, но все же остается бедственным. Там продолжительность жизни упала на 4 года. Индия и Непал существенно опережают остальных по данному показателю. Замыкает тройку Китай, с сокращением продолжительности жизни почти на три года.