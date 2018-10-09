В Москве хотят организовать профессиональную ассоциацию магов и колдунов

Депутаты столичной Думы внесли на рассмотрение предложение об объединении всех действующих экстрасенсов в одну организацию.

В Московской городской Думе планируется рассмотрение законопроекта о создании профессиональной ассоциации магов и экстрасенсов. Кроме того, депутаты предложили внести аферистов данной сферы деятельности в общий список, доступный всем гражданам. Такую инициативу выдвинул на рассмотрение глава комиссии по религиозным организациям Антон Палеев.

«Я считаю, что в нашем городе огромное количество магов, колдунов и экстрасенсов предоставляют людям свои услуги. Это говорит о том, что давно пора объединить их в одну профессиональную ассоциацию. Каждый представитель данного вида деятельности должен быть оценен и опубликован в базе единого реестра. Мы должны помочь гражданам избегать мошенников, которых среди колдунов очень много», - рассказал Палеев на заседании. По данным последних социологических опросов, около 50% жителей России верят в экстрасенсорные способности отдельных людей.