В РЖД показали фотографии проекта первого высокоскоростного поезда

ОАО «Российские железные дороги» представило еще один новый проект. Помимо нового интерьера в плацкартных вагонах, о чем было сообщено накануне, компания разработала проект комфортного высокоскоростного поезда.

Известно, что поезд будет представлен широкой аудитории также на мероприятии, которое пройдет с 20 по 22 ноября. Это международная выставка, которая называется Транспорт России". Известно, что она пройдет в Гостином дворе в столице. Отмечается, что состав будет ездить на магистрали, которую начнут строить в 2019 году. Речь идет о рейсе "Москва — Казань".

Ожидается, что поезд будет сверхскоростной, поскольку, по данным разработчиков, будет достигать скорости 360 км/ч. Для сравнения: поезда «Сапсан» могут развивать скорость лишь до 250 км/ч. При этом состав будет поделен на 12 вагонов, которые будут распределены по различным классам: первый, бизнес-класс, эконом-класс и туристический. Всего будет 682 места и 40 мест в вагоне-бистро.

Уникальной особенностью нового проекта станет возможность разворота кресел по направлению движения и размещение в туристическом класс по системе «3+2». При этом в первом классе кресла можно будет полностью разложить. В остальных – лишь откинуть под определенным углом.

Напомним, ранее РЖД представили концепцию комфортных плацкартных вагонов, которые должны прийти на смену выходящим из эксплуатации старым. Отмечается, что внутренний интерьер будет отвечать очень многим удобствам пассажиров, в частности, соблюдению личного пространства, которого так не хватает сейчас.