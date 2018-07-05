Потепление стало причиной миграции чукотских сусликов

Евражки перебрались по льду из Чукотки на остров Колючин.

Российские биологи зафиксировали первое переселение сусликов на Колючин. Этот остров находится в 14 километрах от побережья Чукотки, в акватории Чукотского моря. На его территории не проживают люди, только иногда остров посещают биологи, контролирующие здешнюю фауну. В Колючине можно встретить моржей, белых медведей и различных морских птиц. Теперь сюда прибыли суслики из Чукотки, спасающиеся от потепления.

«Мы впервые стали свидетелями миграции евражек по льду на такую дистанцию. Это дает нам почву для нового изучения данных зверьков. Скорее всего, пойти на такой затруднительный шаг животных вынудило повышение температурных показателей на континенте. Теперь нам предстоит внимательно понаблюдать за поведением сусликов, чтобы узнать их влияние на гнездовья птиц и растительность Колючина», - сообщил представитель национального парка Анатолий Кочнев.