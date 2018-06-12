Дочь погибшей в авиакатастрофе Ан-148 сожгла 100 тысяч рублей, которые были пожертвованы местными жителями

Сегодня, 02:05 \\ Общество

В социальной сети выложили видео, в котором дочь погибшей в авиакатастрофе Ан-148 женщины сжигает сумму, которая была выделена на помощь после трагедии. Примерная сумма денег — 100 000 рублей.

Довольно скандальное видео стало предметом для обсуждения. Женщина на видео сожгла деньги, объяснив свой поступок одним предложением: «Всем вам стало интересно, на что я потратила деньги. Смотрите!». После этого она кидает в костер купюры, которые очень похожи на настоящие.

Перед своим «представлением» она даже делала небольшой анонс.

Комментарии по этому поводу были очень гневные, лишь более менее нейтральные были сохранены. Остальные — оперативно удалены.

Стоит отметить, что в первые дни после случившегося, женщина неоднократно просила хоть какой-то помощи от своих земляков через сайт. Неравнодушные к трагедии сразу откликнулись и отдали свои сбережения в надежде, что эти деньги смогут как-то помочь.

В своей социальной сети Instagram эта девушка оставила вот такую историю.

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Автор - Константин Никитин
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