Профессионал не имеет пола: командиром Лунной миссии может стать женщина

Как было отмечено, командиром экипажа Лунной миссии может стать женщина.

Глава Роскосмоса сделал акцент на том, что для него не существует гендерного подхода, главным в любой работе является профессионализм.

NASA подтвердило выводы «Роскосмоса» о причинах аварии «Союза-ФГ», информация была получена в ходе независимого расследования. Было представлено математическое моделирование 11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10». На борту корабля находился новый экипаж МКС. И стало известно, что произошла авария носителя, что связано с неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты. В результате этой аварии Россия временно прекращает пуски. Подобный режим будет действовать до тех пор, пока не будут исправлены все недочеты.

Также стоит отметить, что высадка российских космонавтов на Луну запланирована на начало 2030-х годов, а в конце 2020-х планируется начать строительство российской лунной базы. Как известно, высадка космонавтов займет около четырнадцати суток.